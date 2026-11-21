Un territorio che si conferma sempre più importante per la tutela della biodiversità nel Mediterraneo, con il ritorno di specie rare, nuovi risultati nella conservazione dell'avifauna e progetti di monitoraggio sempre più avanzati. Il Parco naturale regionale di Porto Conte e l'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana rafforzano il proprio ruolo di riferimento per la salvaguardia dei rapaci e degli uccelli marini. È quanto emerso dalla conferenza ospitata a Casa Gioiosa, a Tramariglio, dedicata alla presenza e alla conservazione delle specie che popolano il territorio protetto.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del Parco, Emiliano Orrù, che ha sottolineato i risultati raggiunti dall'ente negli ultimi anni, "Una bellissima giornata, che conferma il Parco di Porto Conte quale centro di riferimento per la conservazione e la tutela dell’avifauna".

Orrù ha evidenziato come i progressi ottenuti siano il risultato di un lavoro condiviso e di un impegno costante da parte di chi opera nelle aree protette, "Un percorso che sta producendo grandi risultati, che non arrivano per caso, ma sono il frutto della capacità, della competenza e della passione del personale e di tutti gli operatori", ha aggiunto Orrù.

All'incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca, tecnici ed esperti del settore. Tra gli intervenuti il consigliere regionale Valdo di Nolfo, il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas, il presidente del Parco nazionale dell'Asinara Gianluca Mureddu e il direttore dell'Azienda speciale Parco di Porto Conte Giulio Plastina. Presenti anche il dirigente dell'assessorato regionale all'Ambiente Andrea Dessì, in rappresentanza dell'assessora Laconi, e i rappresentanti dell'Università degli Studi di Sassari, insieme a esponenti dei parchi e delle aree marine protette della Sardegna.

Tra i dati più rilevanti illustrati durante la conferenza spicca la presenza di due specie classificate come in pericolo critico (CR) nella Lista Rossa nazionale della IUCN: il capovaccaio e il falco pescatore. Entrambe nidificano ormai stabilmente all'interno delle aree protette algheresi, confermando l'importanza degli interventi di tutela e conservazione realizzati sul territorio.

Un risultato significativo riguarda anche il grifone, storicamente presente lungo le falesie di Capo Caccia e protagonista negli ultimi anni di una progressiva ripresa, dopo il forte declino registrato nell'ultimo trentennio del secolo scorso.

A contribuire al recupero della specie sono stati anche due importanti progetti LIFE, con la responsabilità scientifica della professoressa Fiammetta Berlinguer dell'Università degli Studi di Sassari. Le iniziative hanno permesso di avviare un percorso di reintroduzione e rafforzamento della popolazione, favorendo il ritorno del grifone in diverse aree della Sardegna.

Nel territorio di Porto Conte si è passati dalle due coppie iniziali alle undici attualmente presenti. Un risultato reso possibile grazie alle attività di monitoraggio e conservazione condotte dall'Università degli Studi di Sassari, attraverso il Dipartimento di Medicina veterinaria, in collaborazione con l'Agenzia Forestas e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.

La ricchezza naturalistica dell'area non riguarda soltanto i rapaci. Un patrimonio di particolare rilievo è rappresentato anche dagli uccelli marini, tra cui la berta maggiore, la berta minore e l'uccello delle tempeste.

Proprio quest'ultima specie trova sulle piccole isole comprese nel Parco e nell'Area marina protetta un habitat di grande importanza: qui si è consolidata una colonia che rappresenta la seconda più importante del Mediterraneo.

Per proteggere queste presenze, l'ente ha portato avanti interventi mirati alla riduzione delle minacce ambientali. Tra questi, l'operazione di derattizzazione delle isole Foradada e Piana, finalizzata all'eradicazione del ratto nero, specie aliena invasiva che rappresenta un serio pericolo per la riproduzione degli uccelli marini.

L'intervento è stato realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna e al sostegno di soggetti privati, tra cui la Fondazione Gioia e Carlo. Un'azione importante per contrastare una delle principali cause della riduzione del successo riproduttivo di queste specie.

Un altro risultato di particolare rilievo riguarda il falco pescatore, scomparso dall'area da oltre mezzo secolo e tornato progressivamente a nidificare grazie a progetti di conservazione e al ripristino di condizioni ambientali favorevoli.

In circa cinque anni si è arrivati alla presenza di quattro nidi stabili e produttivi, un risultato che rappresenta un primato nel panorama italiano.

Nel corso della conferenza è stato approfondito anche il contributo delle nuove tecnologie alle attività di ricerca e monitoraggio. Telecamere e droni consentono infatti di osservare le specie e studiarne i comportamenti riducendo al minimo il disturbo agli animali e ai loro habitat.

Negli ultimi cinque anni il Parco di Porto Conte ha sviluppato una struttura di videosorveglianza e monitoraggio attiva 24 ore su 24, con il coinvolgimento di esperti e biologi. Tra i collaboratori figura Giampiero Sammuri, coordinatore scientifico dell'ente di Casa Gioiosa per le attività sui rapaci, nell'ambito di una collaborazione istituzionale che comprende anche il progetto Falco pescatore Italia.

I dati presentati restituiscono l'immagine di un patrimonio naturalistico di assoluto rilievo, custodito in un territorio protetto di circa cinquemila ettari. Un ecosistema che rappresenta una risorsa preziosa non soltanto per Alghero, ma per l'intero panorama della conservazione ambientale nazionale e mediterranea.

La giornata di approfondimento a Casa Gioiosa ha messo in evidenza il valore di un lavoro costruito attraverso ricerca scientifica, monitoraggio costante, competenze specialistiche e collaborazione tra istituzioni. Un percorso che conferma il ruolo del Parco di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana nella tutela di alcune delle specie più importanti e delicate del patrimonio faunistico del Mediterraneo.