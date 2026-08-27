Caldo record nei prossimi giorni a Iglesias. Il Consorzio Turistico per l’Iglesiente lancia un appello alla prudenza e annuncia il rinvio delle attività che non possono essere svolte in sicurezza a causa del caldo, "A causa delle alte temperature previste in questi giorni, il Consorzio Turistico per l’Iglesiente invita alla massima prudenza, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e per chi svolge attività all’aperto - si legge nel comunicato -. Da oggi fino a domenica 30 agosto saranno rinviate tutte le attività che non possono essere svolte in sicurezza a causa del caldo".

Per quanto riguarda le visite guidate nel centro storico, il Consorzio precisa che "si svolgeranno solo in determinati orari, da concordare direttamente con le guide".

L’Info Point di piazza Pichi 2/3 sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’invito è inoltre a evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, indicate nella fascia 13-17.

Nel comunicato vengono forniti anche alcuni consigli per affrontare le alte temperature, "Bevi frequentemente acqua, anche senza avere sete, evita l’esposizione al sole nelle ore più calde, limita trekking, escursioni e attività fisica nelle ore centrali, e indossa abiti leggeri, cappello e protezione solare".

Il Consorzio invita inoltre a "cercare luoghi freschi e ombreggiati - e ricorda - non lasciare mai persone o animali all’interno di auto parcheggiate".

Infine, il richiamo alla prudenza: "La sicurezza prima di tutto. Segui gli aggiornamenti ufficiali della Protezione Civile e le indicazioni delle autorità locali".