Tragedia a Riposto, in provincia di Catania, dove una giovane donna, Noemi Impelizzeri, 33 anni, è stata trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, e il suo compagno è indagato per omicidio.

A rendere nota l’iscrizione nel registro degli indagati è stato il legale dell’uomo, l’avvocato Ivan Siragusa, come riportato da "La Sicilia". Secondo quanto riferito dal quotidiano, il compagno avrebbe negato ogni coinvolgimento nella vicenda.

La notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati è stata confermata anche da fonti della Procura, secondo le quali il provvedimento rientra nell’ambito degli accertamenti irripetibili che devono essere eseguiti.

Restano da chiarire le circostanze della morte della giovane donna. Per quanto riguarda l’autopsia, le stesse fonti della Procura hanno fatto sapere che non sarebbe emersa, al momento, un’indicazione univoca sulle cause e sulla dinamica del decesso.

Gli accertamenti proseguono dunque per ricostruire quanto accaduto nell’abitazione di Riposto e verificare ogni possibile ipotesi investigativa.