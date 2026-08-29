Attimi di tensione durante il pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto 2026, nelle campagne di Porto Torres, dove una vitella di circa 400 chili è caduta all’interno di una vasca per l’irrigazione profonda oltre quattro metri.

L’animale, ormai stremato e in difficoltà, rischiava di annegare. A intervenire sono stati il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Sassari e la squadra dei Vigili del Fuoco di Porto Torres.

Nonostante la difficile accessibilità dell’area, i soccorritori sono riusciti a mantenere la testa della vitella fuori dall’acqua e, utilizzando corde, braghe e palloni di sollevamento subacquei, a recuperarla e trasferirla in una zona sicura con l’ausilio di un mezzo agricolo.

Una volta riprese le forze, la vitella è stata aiutata a rialzarsi. Dopo averne verificato il buono stato di salute, i Vigili del Fuoco l’hanno riconsegnata al proprietario, che l’ha ricondotta alla mandria.