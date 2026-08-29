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Incidente stradale intorno alle 18: 40 di oggi, sabato 29 agosto 2026, all'incrocio tra la SP 10 e la SP 11, nel territorio comunale di San Vero Milis.
Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in corrispondenza dell'incrocio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Oristano, allertati dalla Sala Operativa, che hanno provveduto a estrarre dall'abitacolo una delle persone coinvolte, affidandola immediatamente alle cure del personale del 118.
Gli altri occupanti delle vetture erano già riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli.
Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza. L'intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso per la messa in sicurezza delle autovetture coinvolte.