Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo, dove un operaio di 22 anni è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa dieci metri.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Secondo quanto appreso, il giovane, Andrea Moretti, era specializzato nei lavori in fune in quota ed era impegnato nell’installazione di un nuovo impianto di illuminazione all’interno dell’Anfiteatro Flavio.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell’Ares 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo investigativo, il medico legale, il pm di turno e il personale dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asl Spresal.

Il Parco archeologico del Colosseo, insieme al Mic, ha comunicato la morte del giovane e deciso, in segno di lutto, di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine dove si è verificato l’incidente.

L’area non è stata posta sotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti della magistratura per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.