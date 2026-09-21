Sono 43.282 i nuclei familiari della Sardegna destinatari nel 2026 della nuova edizione della Carta Dedicata a Te, la misura voluta dal Governo Meloni per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà economica e, allo stesso tempo, favorire l’acquisto di prodotti agroalimentari italiani.

A livello nazionale i beneficiari saranno 1.177.597.

La legge di bilancio per il 2026 ha previsto uno stanziamento complessivo di 1 miliardo di euro, pari a 500 milioni per il 2026 e altrettanti per il 2027. Per quest’anno, ai 500 milioni già stanziati si aggiungono circa 91 milioni di euro di residui non utilizzati nel 2025, portando le risorse disponibili a 591.029.831 euro.

Dal 4 novembre i nuclei indicati dai Comuni, composti da almeno tre persone, con ISEE inferiore a 15 mila euro e privi di altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà, troveranno accreditati i primi 500 euro sulla propria Carta.

Una seconda tranche da 500 euro sarà erogata a partire da aprile 2027, portando il contributo complessivo a mille euro per famiglia.

Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre. Chi non utilizzerà la Carta entro quella data perderà il diritto al contributo.

«Sarà disponibile oltre 1 miliardo di euro, 1.000 euro per famiglia. Una scelta concreta che rafforza il sostegno ai nuclei più fragili e che consentirà a oltre 1,1 milioni di famiglie di trovare accreditati i primi 500 euro sulla propria carta il prossimo 4 novembre e altri 500 euro ad aprile 2027», ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

La Carta Dedicata a Te è promossa dai Ministeri dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dell’Economia e del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Poste Italiane, INPS e ANCI.

Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane.

Con la Carta sarà possibile acquistare beni alimentari di prima necessità, con particolare attenzione alle produzioni delle filiere italiane e ai prodotti DOP e IGP.

Anche per il 2026 il Ministero ha rinnovato le convenzioni con le principali realtà della grande distribuzione organizzata. Nei punti vendita aderenti di Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD Conad e Lidl, i possessori della Carta potranno beneficiare di uno sconto aggiuntivo del 15%, cumulabile con le promozioni già presenti.

Dal 2023 al 2027, secondo quanto comunicato dal Ministero, sono stati destinati complessivamente 2,7 miliardi di euro alla misura.

Il ministro Lollobrigida ha sottolineato che l’obiettivo è sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e, contemporaneamente, valorizzare le filiere agricole e agroalimentari italiane, favorendo l’acquisto di prodotti di qualità.

Alla presentazione hanno partecipato anche il ministro del Lavoro Marina Calderone, il presidente dell’INPS Gabriele Fava, il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco, il presidente nazionale dell’ANCI e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, collegato in videoconferenza, e il presidente di Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli.

Accanto alla Carta Dedicata a Te resta inoltre il Fondo Nazionale Indigenti, reso strutturale dalla legge di bilancio 2025 con una dotazione di 50 milioni di euro all’anno. Per il 2026 le risorse disponibili salgono a 54,9 milioni di euro, destinate all’acquisto di derrate alimentari per le fasce più fragili della popolazione.

Per la Sardegna, dunque, saranno 43.282 le carte assegnate nel 2026, all’interno di una distribuzione nazionale che vede complessivamente oltre 1,17 milioni di nuclei beneficiari.