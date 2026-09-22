Il Questore di Sassari ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni, con conseguente chiusura, di una sala slot di corso Margherita di Savoia 77 a Sassari. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. dopo un controllo effettuato il 12 settembre dalla Polizia Locale nell’ambito dei servizi contro il gioco illegale.

Durante l’accertamento è stata riscontrata l’assenza del titolare o di un suo preposto, mentre all’interno del locale erano presenti clienti in un orario non consentito dalle ordinanze comunali. Gli operatori hanno inoltre trovato una persona minorenne, alla quale era stato consentito l’accesso alla sala. Tra le persone identificate, una è risultata gravata da precedenti di polizia e/o penali.

Gli accertamenti hanno evidenziato anche la reiterazione di condotte analoghe. Il 9 marzo 2026, infatti, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura aveva già effettuato un controllo nello stesso esercizio, rilevando violazioni della medesima natura. In quella circostanza era stata disposta una sospensione della licenza per sette giorni.

Alla luce dei nuovi fatti e della loro reiterazione, il Questore ha ritenuto necessario adottare un ulteriore provvedimento per prevenire situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni.

La chiusura decorre dalla notifica del provvedimento. All’esterno dovrà essere esposto il cartello: “CHIUSO PER DISPOSIZIONE DEL QUESTORE, EX ART. 100 T.U.L.P.S.”. In caso di nuove violazioni analoghe, potrà essere disposta anche la revoca della licenza.