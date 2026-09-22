Un vitello di circa 220 chili è caduto in un dirupo profondo una settantina di metri, finendo tra gli alberi. È successo intorno alle 14 di oggi nel territorio di Banari, dove è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Sassari per un soccorso animale.

Per recuperare l’animale, rimasto in fondo al dirupo, i vigili del fuoco hanno operato insieme al personale del Drago 144 e a un veterinario. Le operazioni hanno permesso di raggiungere il vitello e riportarlo in sicurezza.

Al termine dell’intervento, l’animale è stato riconsegnato sano e salvo al suo allevatore e alla madre.