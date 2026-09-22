Il bel tempo di settembre favorisce gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Nella giornata di ieri sono arrivati complessivamente 38 migranti, in due distinti interventi.

Il primo sbarco è avvenuto sulla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi, dove sono stati rintracciati 26 migranti. Poco dopo, una motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato al largo delle coste sarde un piccolo barchino con altre 12 persone a bordo.

L’imbarcazione è stata quindi scortata fino al molo Sabaudo di Cagliari. Al termine delle operazioni, tutti i 38 migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.