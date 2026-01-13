Ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, lungo la provinciale 43, nei pressi di Rebeccu, nel territorio di Bonorva.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118, che ha soccorso l'automobilista e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove è ora sottoposto a ulteriori accertamenti.

L'ipotesi al vaglio dei soccorritori è che l'uomo sia stato colto da un malore mentre era alla guida e per questo abbia perso il controllo dell'auto.