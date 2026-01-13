"Bentornati a casa". Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando il video che documenta lo sbarco all'aeroporto di Ciampino di Alberto Trentini e Mari Burlò di ritorno dal Venezuela e l'abbraccio con i loro familiari, rispettivamente la mamma e i figli. Poi l'incontro nella saletta dello scalo con la premier e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Da parte dei due italiani il ringraziamento per aver visto terminare questa triste e drammatica esperienza. "Avete del tempo da recuperare", le parole di Meloni.

Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo una detenzione in Venezuela durata più di 400 giorni. Ad accoglierli, oltre alla premier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"La nostra felicità ha un prezzo altissimo - ha detto Trentini - abbiamo bisogno di serenità ma le sofferenze non si cancellano". Anche l'imprenditore piemontese Burlò, atteso in aeroporto dai figli Gianna e Corrado, ha sottolineato che 'è stata durissima".

Lungo abbraccio tra Trentini e la madre Armanda, "è stata tanto in pensiero", ha detto la premier al cooperante. Il nuovo governo venezuelano di Delcy Rodriguez si è detto disponibile a lavorare con i Paesi europei, "Procediamo verso una nuova agenda".

"Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, ma è stata davvero dura", ha detto Mario Burlò, secondo quanto ha riferito all'Ansa il suo avvocato Maurizio Basile. Ad accogliere l'imprenditore all'aeroporto di Ciampino c'erano anche i figli Gianna e Corrado. Il legale ha poi sottolineato che al momento l'imprenditore "sembra non debba essere convocato in procura. Non so cosa succederà adesso - ha aggiunto - credo che sarà organizzato il rientro a Torino".



