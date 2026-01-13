Alcuni bovini sono stati individuati lungo la linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci, nella zona di Macomer lo scorso sabato 10 gennaio, da una squadra del Corpo Forestale di Macomer.

La presenza degli animali in quel tratto di strada rappresentava un grave pericolo per la circolazione dei treni e per la sicurezza pubblica. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche a causa di una violenta grandinata, gli operatori del Corpo Forestale sono intervenuti prontamente per monitorare e ridurre il rischio, chiedendo a Trenitalia di fermare i treni in transito sulla tratta interessata.



Grazie all'intervento rapido e coordinato della Stazione Forestale, si è evitato un potenziale incidente ferroviario, considerando che diversi treni passeggeri erano attesi nella zona. Dopo un complicato inseguimento a causa del terreno scivoloso e del maltempo, il personale del Corpo Forestale insieme ai Barracelli di Macomer è riuscito a bloccare e mettere in sicurezza i quattro capi di bestiame lungo la linea ferroviaria.



Il proprietario degli animali, già identificato, sarà sanzionato per la violazione delle normative sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie. L'intervento tempestivo e competente degli operatori della Stazione Forestale ha evitato conseguenze gravi, confermando il ruolo cruciale del Corpo nella protezione della sicurezza pubblica e nella prevenzione dei rischi per le persone e gli animali.