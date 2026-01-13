Le vette innevate del Gennargentu, nel Nuorese, e del Limbara, in Gallura, mantengono le loro spoglie bianche mentre le temperature rimangono rigide sia nell'interno della Sardegna che nelle zone meridionali, come dimostrano i 0.6 gradi registrati nelle campagne a pochi chilometri da Cagliari.

Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare un miglioramento con lo spostamento del ciclone scandinavo verso l'Europa orientale: le temperature minime dovrebbero lievemente aumentare, mentre le massime dovrebbero rimanere stabili. È previsto un nuovo peggioramento per la prossima settimana.

Questa mattina, le basse temperature sono state ancora una volta all'ordine del giorno, soprattutto nel Nuorese secondo le stazioni meteo di Sardegna Clima. A Fonni, ai piedi del Gennargentu, si è toccata una minima di -5.2 gradi, a Samugheo nell'Oristanese -2.5, e sul Limbara a Vallicciola in Gallura -1.1.

Anche Sadali (Nuoro), Dorgali (Nuoro) -0.4, Buddusò (Sassari) -0.4 e Ovodda (Nuoro) a -0.3 gradi hanno visto temperature sotto lo zero. Il gelo ha colpito anche Iglesias con 0.5 gradi, e le zone limitrofe di Cagliari: San Sperate e Uta con 0.6 gradi.