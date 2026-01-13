I Carabinieri di Sestu hanno messo in atto oggi, martedì 13 gennaio, un decreto che amplia le misure precauzionali per un uomo di 56 anni, disoccupato e senza dimora fissa, coinvolto in un caso di violenza domestica.

Il 56enne era già stato allontanato dalla sua famiglia e gli era stato vietato di avvicinarsi alla vittima a seguito di una denuncia presentata nel 2025 dalla moglie, la quale aveva riportato anni di abusi caratterizzati da minacce, insulti e violenze fisiche che le avevano causato paura e ansia costante per la sua sicurezza.

Nonostante le restrizioni imposte, questo mese la donna ha nuovamente denunciato l'uomo per aver ripetutamente violato le disposizioni a lui rivolte. Le indagini dei Carabinieri hanno portato a una nuova accusa di violazione delle misure cautelari e alla richiesta di un ulteriore aggravamento della situazione.Di fronte alla persistenza dei comportamenti segnalati, il Tribunale di Cagliari ha emesso un'altra ordinanza che vieta all'uomo di risiedere nel Comune di Sestu.