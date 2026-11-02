Gli Stati Uniti si preparano alle elezioni di metà mandato, in programma domani, martedì 3 novembre 2026, mentre cresce il vantaggio dei democratici nei sondaggi e tra i repubblicani aumenta il timore di una possibile sconfitta. Donald Trump ha concluso la campagna elettorale con gli ultimi comizi in Kansas e Iowa, tornando ad attaccare gli avversari e a lanciare messaggi agli elettori.

La Camera dei Rappresentanti viene ormai considerata sempre più vicina ai democratici, mentre resta incerto l'esito della corsa per il Senato, anche alla luce delle divisioni interne all'area liberal in Michigan.

Secondo l'ultimo sondaggio di Nbc, il vantaggio dei democratici è aumentato, con il 52% delle preferenze contro il 45% dei repubblicani: due punti in più rispetto alla rilevazione del mese scorso.

Alla Casa Bianca si guarda con preoccupazione allo scenario di un Congresso controllato dagli avversari, tanto che sarebbero già allo studio le strategie per portare avanti l'agenda presidenziale in caso di perdita della maggioranza. Trump ha commentato l'ipotesi con una battuta: "Se vincono loro divento Mr Veto".

Il presidente è tornato anche a promettere che, in caso di vittoria repubblicana, ogni cittadino adulto americano riceverà 5.000 dollari.