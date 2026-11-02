Un importante riconoscimento e traguardo per l'ASL n. 3 di Nuoro, che si è aggiudicata il primo Premio "Franco Deplano" nell'ambito del XVI Evento Formativo A.I.C.O. (Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria) - Regione Sardegna. La premiazione durante la sessione scientifica “Innovazione e buone pratiche nel percorso operatorio - Poster Walk A.I.C.O.”, che si è svolta lo scorso 17 ottobre a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

A conquistare il primo posto è stato il poster "Dalla Sala Operatoria alla Piattaforma ORM - Modello organizzativo per il governo di capacità, risorse umane e materiali e flussi nelle attività di sala operatoria", realizzato presso il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro.

Il progetto è stato presentato dal dottor Roberto Sogos e sviluppato con il contributo di Francesco Trotta, Alessandro Carrus, Andrea Pirino, Maria Grazia Fois, Irene Marraudino, Gianluca Doa, Monica Bonazzo e Graziella Pintori.

Al centro del lavoro la Piattaforma ORM (Operating Room Management), un modello organizzativo integrato per la gestione del Blocco Operatorio. L'obiettivo è ottimizzare la programmazione degli interventi chirurgici, migliorare l'utilizzo delle sale operatorie, gestire in maniera efficiente le risorse professionali e materiali e monitorare costantemente i processi, con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza delle cure.

La Commissione scientifica ha assegnato al progetto il primo posto. La targa celebrativa, istituita in memoria di Franco Deplano, è stata consegnata al dottor Sogos, in rappresentanza dell'intero gruppo di lavoro.

Il riconoscimento premia un percorso costruito attraverso la collaborazione di diverse professionalità. Il risultato, infatti, è frutto dell'impegno quotidiano di tutte le figure che operano nella Piattaforma ORM: medici anestesisti, chirurghi, infermieri, operatori socio-sanitari e personale dei servizi esternalizzati, tutti parte integrante del funzionamento del Blocco Operatorio.

Un risultato che valorizza il lavoro multidisciplinare e conferma il ruolo dell'integrazione delle competenze e del coordinamento organizzativo nel miglioramento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza dell'assistenza chirurgica.