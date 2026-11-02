Sulla vetta del Gennargentu, una delle più alte della Sardegna, è arrivata la prima nevicata della stagione, con fiocchi che hanno imbiancato le quote superiori ai 1.570 metri.

Dopo il vasto incendio che il 30 ottobre aveva interessato uno dei suoi versanti, il Bruncu Spina si è così risvegliati sotto una coltre bianca: un cambiamento meteorologico legato all'arrivo sull'Italia di un impulso di aria fredda di matrice artica, proveniente dai quadranti nord-orientali, che ha provocato un sensibile abbassamento delle temperature anche in Sardegna.

Il freddo si è fatto sentire soprattutto nelle zone interne dell'Isola. Secondo i dati della rete di stazioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas), durante la notte la temperatura minima ha raggiunto 0,6 gradi a Desulo e 1,7 gradi a Fonni.

Le rilevazioni hanno evidenziato valori inferiori alle medie stagionali in diverse località dell'interno, tra il Nuorese e il Sassarese, con scarti che in alcune zone hanno raggiunto gli 8 gradi in meno rispetto alle medie del periodo.

Sul Bruncu Spina il termometro segna attualmente zero gradi, secondo i dati di Sardegna Clima Aps. La prima comparsa della neve sulla montagna simbolo del Gennargentu segna così l'arrivo dei primi segnali invernali sulle vette dell'Isola.

In foto il Bruncu Spina imbiancato dalla prima nevicata della stagione, immagine della webcam di Baku Meteo e Sardegna Clima APS, acquisita il 2 novembre 2026.