A poche settimane dal voto amministrativo, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli è arrivato a Nuoro per sostenere Emiliano Fenu, candidato sindaco del campo largo di centrosinistra e collega parlamentare del M5s.

“Emiliano Fenu lo conosco personalmente, perché è un mio collega, e penso che ci siano tutte le condizioni per vincere e tra l'altro per avere un grosso risultato”, ha dichiarato Bonelli, parlando con i giornalisti a margine dell’incontro.

Un endorsement pieno, quello del co-portavoce nazionale di Europa Verde, che ha voluto sottolineare anche la crescita di AVS come forza politica all’interno della coalizione progressista: “Alleanza Verde e Sinistra si sta dimostrando e consolidando come una forza essenziale nel centrosinistra. Noi miriamo ovviamente a raggiungere importanti risultati, qui in Sardegna AVS ha raggiunto risultati estremamente rilevanti, con tre consiglieri regionali, e quindi andiamo in questa direzione”.

Bonelli ha poi ribadito il valore dell’unità politica a livello locale, proponendo il “modello Nuoro” come esempio per il centrosinistra nazionale: “Il campo largo funziona e vince, perché c'è grande responsabilità. E sarà così anche a Nuoro. Penso che a livello nazionale, parlo anche di me stesso ovviamente, dovremmo prendere insegnamenti da come a livello locale ci sia la volontà di unire, perché i danni che la destra sta facendo al Paese sono visibili a tutti quanti, dalla politica estera, economica e ambientale. Unirsi si deve, è un atto di responsabilità e quindi qui localmente, a partire da Nuoro, ma anche ad altre competizioni elettorali, si dimostra che uniti si vince”.

Infine, una critica esplicita al candidato del centrodestra Giuseppe Luigi Cucca, ex parlamentare eletto con il centrosinistra e ora sostenuto da liste civiche di area opposta: “Io penso che uno dei grandi problemi del nostro Paese sia riportare la gente al voto e contrastare il trasformismo. Non si può passare da una parte e dall'altra. Io ho iniziato a fare politica con un partito che si chiama i Verdi, non ho mai cambiato, anche nei momenti molto difficili. Il problema oggi non sono le poltrone, il problema è come tu trasmetti un manifesto di valori, di passione, di sentimenti ai cittadini e alle cittadine. Ecco perché noi siamo qua, del resto non ci interessa, chi pensa che la politica sia passare da una parte o dall'altra non ci riguarda, interessa la coscienza di chi fa questa pratica trasformista”.