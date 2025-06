Un momento di riconoscimento solenne e sentito si è svolto questa mattina nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, dove quattro ufficiali sono stati insigniti dei nuovi gradi in seguito a recenti promozioni. La cerimonia, caratterizzata da sobrietà e partecipazione, è stata presieduta dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, che ha consegnato personalmente i distintivi di grado ai militari.

"Ogni promozione è una pietra miliare nel nostro cammino. Non è solo il riconoscimento di ciò che si è fatto, ma anche e soprattutto una rinnovata assunzione di responsabilità verso la collettività", ha dichiarato il Generale Grasso, sottolineando il valore umano e professionale che ogni avanzamento comporta. "È un punto d’arrivo che coincide con un nuovo inizio: nuove sfide, nuove aspettative, sempre nel segno del servizio ai cittadini", ha aggiunto.

Il Comandante ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno, la dedizione e il senso del dovere dimostrati dagli ufficiali nel corso della loro carriera, augurando a ciascuno un futuro ricco di ulteriori successi e soddisfazioni.

Questi i quattro ufficiali promossi:

Colonnello Daniele Credidio, attualmente al comando del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cagliari. In servizio nel capoluogo sardo da febbraio 2024, è un ufficiale con un solido background operativo e investigativo, maturato in ambito territoriale e al Comando Generale dell’Arma, dove si è occupato di criminalità organizzata e gestione del personale. Laureato in Giurisprudenza, ha proseguito gli studi in Scienze della Sicurezza, criminologia e diritto internazionale umanitario.

Tenente Colonnello Nadia Gioviale, al comando della Compagnia Carabinieri di Sanluri dal settembre 2024. Con una lunga esperienza tra reparti territoriali e speciali, ha guidato dal 2020 al 2024 il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari. In precedenza ha prestato servizio a Mogoro, Quartu Sant’Elena, Palermo e Catania. È laureata in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione.

Maggiore Enrico Santurri, comandante della Compagnia di Carbonia, operante su un’area complessa e articolata come il Sulcis, che include 16 comuni e l’isola di Carloforte. Dopo la Scuola Militare Nunziatella e l’Accademia Militare di Modena, ha svolto incarichi operativi a Catania e Milano, distinguendosi in importanti operazioni contro la criminalità organizzata.

Maggiore Simone Pietro Anelli, alla guida della Compagnia Carabinieri di Cagliari dal settembre 2023, coordina l’attività delle stazioni cittadine e del Nucleo Operativo e Radiomobile. Laureato in Giurisprudenza, ha comandato reparti a Bracciano e prestato servizio operativo a Mazara del Vallo, Napoli e nel XII Reggimento “Sicilia”.

La cerimonia ha rappresentato non solo un passaggio simbolico nelle carriere dei quattro ufficiali, ma anche un’occasione per riaffermare i valori fondanti dell’Arma: merito, dedizione e spirito di servizio.