Novantesimo genetliaco ma freschezza ed entusiasmo da ragazzo: Pier Francesco Pingitore, celeberrimo drammaturgo, regista, sceneggiatore e autore televisivo originario di Catanzaro, è ancora in piena attività. Proprio l’anno scorso è stato festeggiato con tanti eventi, in tv e a teatro, con celebri attori e numerose illustri personalità del grande e piccolo schermo, che hanno desiderato presenziare alle celebrazioni in suo onore. Anche Cagliari vuole omaggiarlo con l'attribuzione del Premio alla Carriera, nell’ambito delle manifestazioni in ricordo di Amedeo Nazzari, in occasione della competizione per cortometraggi dedicati alla Città del Sole “Tre Minuti di Celebrità a Cagliari”, giunto all’undicesima edizione.

Una serata spettacolo, presentata dalla giornalista Francesca Figus, conduttrice molto amata dal pubblico cagliaritano, con tanti ospiti che hanno ricordato i fasti del mitico Bagaglino, la creatura del Maestro Pingitore che per 50 anni è stata una delle mete degli appassionati del teatro comico made in Italy. Milioni di spettatori hanno assistito agli spettacoli della Compagnia che ha sfornato decine di produzioni teatrali, campioni d’incasso, e per le quali hanno lavorato alcuni dei più grandi attori di sempre.

L’evento, tenutosi nel pomeriggio del 2 giugno, è stato anche l’occasione di vedere dal vivo anche alcuni attori della compagnia come il cagliaritano Demo Mura, imitatore geniale, attore, autore e conduttore di svariati programmi su Rai e Mediaset, Federico Perrotta, grande caratterista, comico e autore teatrale tra i più attivi nei palcoscenici nazionali, con la moglie -originaria di Cabras- Valentina Olla, attrice pluripremiata e amatissima dal pubblico, e come super ospite una delle muse di Pingitore, Valeria Marini stella isolana nel firmamento dello spettacolo e protagonista di tanti spettacoli del Bagaglino sia in teatro che in Tv.

Tanti gli amici di Pingitore che lo hanno voluto omaggiare consegnandogli un riconoscimento che per la prima volta arriva dall’Isola. Inizia la carriera come giornalista, redattore capo del settimanale Lo Specchio, ma subito diventa autore e regista per cinema, cabaret e teatro. Nel 1965 insieme a Mario Castellacci fonda quella compagnia che gli regalerà tanti successi ed una notorietà che ancora dura dopo 60 anni di storia. Scrive anche testi di canzoni come Avanti ragazzi di Buda, ma soprattutto sceneggiature e regie di migliaia di spettacoli di cabaret teatrale e televisivo, ai quali hanno partecipato nomi importanti dello spettacolo italiano, tra cui Pippo Franco, Oreste Lionello, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Pino Caruso, Gianfranco D'Angelo, Pamela Prati, Gabriella Ferri, Laura Troschel, Maria Grazia Buccella, Martufello, Manlio Dovì, Morgana Giovannetti, Manuela Villa, Sonia Grey, Bombolo, Valeria Marini, Carlo Frisi, il duo Battaglia e Miseferi e tantissimi altri. Dal 1997 realizza anche alcuni film TV. Nel 2013 ha vinto il premio Acqui Storia con il libro Memoria del Bagaglino. Altro premio nel gennaio 2023 al Campidoglio di Roma: gli viene attribuito il prestigioso "Antenna d'Oro per la Tivvù".

E’ anche Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica ungherese. La sua attività è sterminata ed i suoi lavori ripercorrono tutta la storia d’Italia dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Chi non ricorda “Dove sta Zazà” del 1973 in cui l’ironia e la verve autorale di Pingitore crea un vero e proprio capolavoro. Ma indimenticabili sono anche i programmi Rai come Biberon e Creme Caramel di cui vengono realizzate numerose serie. Tanti gli spettacoli e le produzioni che vedono insieme Pierfrancesco Pingitore e Valeria Marini. L’ultimo è stato La Presidente con l’attrice sarda nei panni della prima donna eletta al Quirinale, e andato in scena per molti anni al Salone Margherita con sold out in tutte le occasioni.

La pièce ebbe un tale successo che fu trasmessa anche in prima serata sulle reti Mediaset che ne realizzò un programma televisivo tratto dall’originale teatrale e con la regia televisiva sempre del Maestro Pingitore. Indimenticabili anche gli spettacoli con protagonisti Leo Gullotta e Marisa Laurito che con Pingitore hanno collaborato in tante occasioni. Molti giovani attori sono stati lanciati proprio dl re del Bagaglino che ha contribuito a innovare la satira trovando nuovi clichè e format originali molto amati dal pubblico, sia in teatro che nel piccolo schermo. Nel corso della serata saranno anche proiettati dei video inediti forniti dall’archivio di Federico Perrotta e dalla collezione del Maestro Pingitore.

Un tributo che arriva proprio nel sessantennale della compagnia che festeggia nel 2025 un anniversario storico ricordato in tutta Italia ma soprattutto a Roma con grandi eventi e importanti spettacoli nei palcoscenici tanto cari a Pierfrancesco Pingitore.