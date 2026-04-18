"Il blocco totale delle movimentazioni dei bovini in uscita dalla Sardegna è una misura non proporzionata, non supportata da evidenze scientifiche e con effetti economici pesantissimi per gli allevatori". Lo sostiene il deputato e segretario del Pd sardo, Silvio Lai, che, con i colleghi di partito Ilenia Malavasi, Antonella Forattini, Gianni Girelli, Nadia Romeo, Andrea Rossi e Stefano Vaccari, Stefania Marino, ha presentato un'interrogazione al ministro della Salute sul provvedimento adottato a seguito del focolaio di dermatite nodulare bovina (Lumpy Skin Disease) registrato nel Sarrabus.

"Dalla stessa comunicazione del Ministero - spiegano i parlamentari - emerge che il focolaio è localizzato e che le misure standard previste dalla normativa europea si basano su zone di protezione di 20 chilometri e di sorveglianza di 50 chilometri. Nonostante questo, si è scelto di bloccare l'intera Sardegna, senza una chiara motivazione tecnico-scientifica".

"È una decisione che rischia di trasformare un problema sanitario circoscritto in una crisi economica regionale - proseguono - colpendo in particolare il Nord Sardegna e la Gallura, aree fortemente orientate all'esportazione dei capi verso i centri di ingrasso della penisola".

I deputati del Pd sottolineano inoltre che "la copertura vaccinale nell'isola supera il 98%, elemento che riduce significativamente il rischio di diffusione della malattia e che avrebbe dovuto orientare verso misure più mirate e proporzionate".

"Chiediamo al Governo - concludono - di chiarire le basi scientifiche della decisione, di verificare la coerenza con il principio di proporzionalità previsto dalle norme europee e soprattutto di prevedere una rapida revisione del provvedimento, consentendo la ripresa delle movimentazioni dalle aree indenni, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza sanitaria".