Oggi, sabato 18 aprile, il nuovo Arcivescovo di Sassari, Francesco Antonio Soddu, durante il suo percorso dalla Basilica di San Gavino a Porto Torres alla Cattedrale di San Nicola, ha fatto una tappa significativa di fronte all'ingresso dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Intorno alle 16:30, l'Arcivescovo si è fermato per condividere un momento di preghiera con coloro presenti e per impartire la sua prima benedizione alla comunità ospedaliera. Questo gesto apparentemente semplice è invece carico di simbolismo, poiché testimonia la sua speciale attenzione verso coloro che soffrono, un tratto distintivo del suo impegno umano e spirituale.

Ad accoglierlo i cappellani dell'ospedale, don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti, insieme alla dirigenza strategica dell'Aou di Sassari: Serafinangelo Ponti, direttore generale; Luciana Mameli, direttrice sanitaria; e Alberto Mura, direttore amministrativo.

"Abbiamo accolto con profondo rispetto e sincera partecipazione il passaggio del nuovo Arcivescovo Mons. Francesco Antonio Soddu nella nostra realtà ospedaliera - dichiara la direzione strategica dell’Aou di Sassari -. La sua presenza, prima ancora dell’ingresso ufficiale in Cattedrale, ha rappresentato un segno di grande attenzione verso il mondo della sofferenza e della cura. Questo momento assume un valore ancora più significativo alla luce del suo percorso, segnato da un costante impegno accanto alle persone più fragili, già negli anni alla guida della Caritas. La comunità ospedaliera, fatta di pazienti, familiari e operatori, si riconosce in questo gesto di vicinanza e umanità. A nome di tutta l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, abbiamo rivolto a Monsignor Soddu un caloroso benvenuto e i migliori auguri per il suo ministero pastorale alla guida della Chiesa turritana, certi che saprà essere punto di riferimento spirituale e umano per l’intero territorio".