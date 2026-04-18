Al termine di una complessa e articolata indagine, i Carabinieri della Stazione di Morgongiori, coordinati dal Mar. Ord. Carmen Giannicola, hanno denunciato quattro persone, tutte con precedenti, accusate di una serie di furti in abitazione avvenuti nel territorio della Marmilla.

L’operazione è scattata dopo tre distinti episodi delittuosi registrati nella seconda metà di dicembre 2025 nei comuni di Pompu, Siris e Uras. Approfittando del periodo pre-natalizio e della maggiore vulnerabilità delle abitazioni, i presunti autori sarebbero riusciti a introdursi nelle case sottraendo beni di valore, causando forte allarme nelle comunità locali.

Le indagini sono state condotte attraverso testimonianze, l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e un costante monitoraggio dei soggetti d’interesse operativo presenti nell’area. Questo lavoro ha consentito agli investigatori di risalire all’identità dei quattro sospettati.

Durante la fase esecutiva dell’operazione, i Carabinieri di Morgongiori, con il supporto della Stazione di Uras, hanno effettuato perquisizioni domiciliari mirate che hanno portato al rinvenimento di numerosi monili d’oro, orologi e altri oggetti riconducibili ai furti.

La refurtiva, una volta completati gli accertamenti, verrà restituita ai legittimi proprietari.