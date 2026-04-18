Dramma a Cossombrato, in provincia di Asti, dove un uomo avrebbe ucciso a roncolate la sua ex moglie e il suo nuovo compagno, prima di togliersi la vita. La tragica notizia è stata riportata da Repubblica secondo cui i tre, tutti di origine albanese, vivevano in Italia da circa vent'anni.

La terribile vicenda è emersa nel momento in cui l'uomo si è suicidato lanciandosi da una torre del castello locale di cui aveva le chiavi. Successivamente, i corpi della ex moglie e dell'altro uomo sono stati trovati in un fosso nel campo dove la coppia si occupava degli alveari.

La scoperta è stata fatta dal fratello della donna mentre cercava di in contatto con lei. Le autorità sospettano che i due omicidi siano avvenuti prima del suicidio, con i Carabinieri stanno indagando per comprendere esattamente come si siano svolti i fatti e stabilire la sequenza degli eventi attraverso un'accurata serie di accertamenti.