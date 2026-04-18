Sarebbe dovuta essere una giornata tra corona d’alloro, festeggiamenti, applausi e brindisi con amici e parenti, invece quella d ieri, venerdì 17 aprile si è trasformata in tragedia la giornata per Miriam Indelicato, studentessa di 23 anni originaria della provincia di Trapani, trovata senza vita nell’androne del palazzo romano in cui viveva.

A scoprire il corpo della giovane, come informa Tg Com 24, è stato il portiere dell'edificio. La ragazza era riversa a terra nella tromba delle scale e, nonostante l’arrivo dei soccorsi, per lei non c’è purtroppo stato nulla da fare.

Secondo le prime indagini da parte della Polizia Scientifica, sempre come riporta il quotidiano, la giovane sarebbe precipitata dall’alto all’interno della tromba delle scale. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della studentessa e, al momento, mantengono aperte tutte le ipotesi: sia quella di un tragico incidente domestico, sia quella di un possibile gesto volontario. Saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire le cause del decesso.

Nel frattempo sono emersi elementi legati al percorso universitario della giovane: Miriam, come riporta Tg Com 24, avrebbe comunicato ai genitori che proprio ieri avrebbe discusso la tesi di laurea. I familiari si erano per questo già recati a Roma per assistere a quello che sarebbe dovuto essere un momento di grande gioia. Dagli accertamenti, tuttavia, risulterebbe che la ragazza non fosse più iscritta all’ateneo dal 2024. Gli inquirenti stanno verificando se la famiglia fosse a conoscenza dell’interruzione degli studi.