Le temperature hanno raggiunto, nella giornata di oggi, sabato 18 aprile, punte di 28 gradi in Italia, ma già da domani, domenica 19 aprile, è previsto un cambiamento del meteo al Nord del Paese. I valori massimi del caldo saranno registrati in Toscana, con Firenze e Prato che toccheranno quasi i 28°C, seguite da Grosseto, Lucca e Pistoia con 27°C, simili a Roma e Terni. Anche al Nord non sarà da meno: Alessandria, Bolzano e Pavia arriveranno a 26°C. Si avrà un assaggio anticipato d'estate con valori superiori di 8-9 gradi rispetto alla media stagionale.

Tuttavia, domenica la situazione inizierà a cambiare a causa del transito di un rapido fronte atlantico nel cuore dell'Europa. Al mattino si verificheranno i primi rovesci isolati tra Alpi e Prealpi, con l'instabilità che aumenterà nel corso della giornata. Successivamente, qualche pioggia raggiungerà la Pianura Padana e la sera sono previsti temporali sparsi che si muoveranno dalle montagne verso le pianure settentrionali, soprattutto a nord del fiume Po. Al Centro-Sud, invece, il tempo rimarrà bello. Il peggioramento lascerà conseguenze evidenti nella giornata di lunedì, soprattutto sul versante orientale della Penisola. Sull'Alto Adriatico, e localmente nel resto del Nord e del Medio Adriatico, si alterneranno schiarite ad acquazzoni. Altrove il cielo resterà sereno, ma le temperature subiranno un forte calo: al Nord, in Toscana, Umbria e Marche torneremo alla media stagionale, scendendo anche sotto i 20-21°C. Nel resto del Centro e al Sud, invece, si manterrà un po' di caldo, con 27°C a Palermo, 25°C a Pescara e 24°C a Roma.

Per il resto della prossima settimana, afferma il metereologo Lorenzo Tedici, "vivremo un'Italia divisa a metà: a Ovest più sole e temperature gradevoli e miti, al Nord e lungo la fascia adriatica meno sole, maggiore instabilità e qualche acquazzone. Questa separazione geografica potrebbe accentuarsi da metà settimana con un ulteriore, marcato peggioramento sulle Adriatiche".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 18 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, con locali rovesci o temporali più probabili tra l'Ogliastra e Sarrabus-Gerrei.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali nelle ore centrali della giornata sul settore settentrionale, brezze altrove.

Mari: poco mossi, localmente mossi lungo le coste orientali nel pomeriggio.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 19 aprile

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Possibile formazione di nebbie o foschie mattutine.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali e al locale rinforzo nelle ore centrali della giornata.

Mari: generalmente poco mossi.

Previsioni per la giornata di lunedì 20 aprile

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente poco mossi.