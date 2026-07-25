Un gesto solidale e fondamentale per chiunque, come donare il sangue, e ricevere un calice in omaggio. È questo l’obiettivo dell’iniziativa "Calici Solidali", promossa dal Comune di Sennori in collaborazione con la sezione Avis di Sennori in occasione dell'evento "Calici di Stelle 2026".

Il progetto, utile per il prossimo ma anche divertente e giocoso per i partecipanti, mira a incentivare le donazioni di sangue durante l'estate, periodo difficile in quanto il fabbisogno di sangue aumenta e le scorte tendono a ridursi, premiando i donatori con uno dei 100 calici omaggio messi a disposizione per l’evento.

Per partecipare è necessario prenotare la propria donazione attraverso il sito dell’Avis Provinciale di Sassari. I calici saranno assegnati fino a esaurimento delle disponibilità e sono riservati ai donatori che effettueranno la donazione nelle giornate dedicate.

Previsti due appuntamenti, domenica 26 luglio e domenica 2 agosto, a Sennori, in via Santa Vittoria, presso l’autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari allestita nei pressi del Bar Savitri.

"Siamo molto contenti di vedere un grande numero di prenotazioni arrivare - afferma Maria Franca Muresu, presidente della sezione Avis di Sennori, ai microfoni di Sardegna Live -. Questa estate è particolarmente calda e le donazioni sono diminuite rispetto agli anni precedenti. Con questa iniziativa, siamo felici di contribuire in modo significativo al livello delle trasfusioni. Grazie a tutti coloro che si sono prenotati e al sindaco Nicola Sassu per aver collaborato a questa importante iniziativa che salverà tante vite".