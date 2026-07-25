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AGGIORNAMENTO delle ore 14:10. Vigili del Fuoco e Corpo Forestale comunicano evacuazione di una famiglia di 3 persone a causa dell'incendio di interfaccia che sta devastando le campagne di Portoscuso.
L'ennesima giornata di fuoco in Sardegna, dove il Corpo Forestale è stato impegnato a fronteggiare un incendio, dichiarato di interfaccia per la vicinanza ad abitazioni, divampato nelle campagne di Portoscuso, in località Case Pinna, nei pressi del campo sportivo.
Per domare le fiamme anche il supporto di tre elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Iglesias e di Fenosu, quest’ultimo un biturbina AS332 Super Puma, e dalla base CFVA di Pula.
Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Carbonia.
Le fiamme si sono propagate in direzione della pineta a ridosso della zona industriale. Richiesto anche il supporto di un Canadair.