Dalle prime luci dell'alba, nelle provincie di Cagliari e Nuoro, è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Cagliari, per l'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni soggetti indiziati di avere costituito un gruppo organizzato finalizzato alla pianificazione dell'assalto a furgoni portavalori e ad altri obiettivi di particolare rilevanza.

L'operazione, coordinata sul piano operativo dal Servizio Centrale Operativo, vede impegnati circa 130 uomini e donne della Polizia di Stato, appartenenti alle Squadre Mobili della Sardegna, al Reparto Prevenzione Crimine "Sardegna", alle U.o.p.i., al Reparto Volo, alle Unità Cinofile e ai Gabinetti regionale e provinciali di Polizia Scientifica.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma oggi nella Sala Biblioteca della Procura Generale presso la Corte di appello di Cagliari, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Cagliari e del Questore di Cagliari, nonché dei dirigenti degli Uffici investigativi che hanno svolto le indagini.