Grave incidente, questa mattina, in località Vaccileddi a Loiri Porto San Paolo: coinvolte due auto e una moto.

Per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 11, i tre veicoli sono entrati in collisione tra loro. Immediato l'allarme che ha portato sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Olbia che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e ha collaborato attivamente con il personale sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il motociclista: dopo essere stato stabilizzato dall'équipe medica intervenuta sul posto, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Olbia a bordo dell'elisoccorso. Sono rimasti invece fortunatamente illesi i conducenti delle due auto coinvolte nello schianto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. L'impatto e le successive operazioni di rimozione dei mezzi hanno causato pesanti disagi alla viabilità della zona, con la circolazione stradale rimasta completamente bloccata per alcune ore.