È iniziata ad Assemini la 50ª edizione del Festival Internazionale del Folklore "Is Pariglias", in programma dallo scorso giovedì, 23 luglio, fino a domani, domenica 26 luglio 2026.

Si tratta di un traguardo importante per una delle manifestazioni folkloristiche più longeve e rappresentative dell'intera Sardegna. Per quattro giorni, Assemini, definita "Città del folklore", diventerà un punto d’incontro tra popoli, tradizioni, musica e danze provenienti da ogni parte del mondo. A partecipare all’edizione 2026 saranno i gruppi provenienti da Perù, Polonia, Serbia, Kazakistan, Bolivia e Nicaragua, insieme a numerosi gruppi folk e associazioni della Sardegna, nell'ambito di un succulento e ricco programma.

"Siamo entusiasti della diversità di gruppi di danza e della varietà musicale di quest'anno - afferma ai microfoni di Sardegna Live la direttrice artistica Maria Carmela Deidda -. Questo evento è un'opportunità unica per conoscere le varie culture, e i gruppi si sono impegnati moltissimo. Il laboratorio di panadas è stato divertente e ha offerto uno scambio gastronomico molto piacevole, permettendo di conoscere ai vari gruppi la cultura sarda attraverso lo scambio di assaggi. Ciò ci ha fatto riflettere sul valore della tradizione legata all'allevamento degli animali come parte integrante della nostra identità culturale. L'esperienza complessiva è stata arricchente per tutti, poiché ogni gruppo ha imparato nuove tradizioni e condiviso momenti speciali, scoprendo nuove sorprese che faranno apprezzare ancor di più la bellezza della Sardegna e la sua ricca cultura da assaporare appieno", conclude Maria Carmela.

IL PROGRAMMA

Giovedì 23 luglio, l'apertura del festival, dedicata all’incontro tra tradizioni culinarie. Alle ore 17:00, presso l’Agriturismo Is Scalas, si è tenuto il laboratorio gastronomico "Folklore e Gastronomia", durante il quale la tradizionale panada asseminese ha incontrato le impanadas di Bolivia e Perù, con la partecipazione dei gruppi esteri.

Venerdì 24 luglio, alle ore 21:00, presso l’Anfiteatro Comunale di Assemini, si è svolta l’inaugurazione ufficiale della 50ª edizione del Festival Internazionale del Folklore “Is Pariglias”.

Dopo il saluto dell’Amministrazione comunale, spazio allo spettacolo internazionale con le esibizioni dei gruppi provenienti da Perù, Polonia, Serbia, Kazakistan, Bolivia, Nicaragua e Sardegna.

La serata è stata presentata da Roberto Tangianu e Maria Carmela Deidda, con diretta su Sardegna Live.

Sabato 25 luglio, il fulcro del festival prenderà il via alle ore 19:30 con la tradizionale grande sfilata per le vie della città. Il corteo attraverserà piazza Santa Lucia, via Cagliari, via Sardegna e via 2 Agosto, fino a raggiungere l’Anfiteatro Comunale.

Alla sfilata parteciperanno i gruppi internazionali di Perù, Polonia, Serbia, Kazakistan, Bolivia e Nicaragua, insieme ai numerosi gruppi e associazioni della Sardegna: I Fucilieri di Sestu, Gruppo Folk Città di Assemini, Maschere Is Mustayonis di Sestu, Folk Arcidanese, Le Fruste di Monserrato, Folk Santa Giusta di Uta, Folk Città di Iglesias, Folk Villanova di Cagliari, Sbandieratori Città di Iglesias, Gruppo Carnevalesco Sa Ratantira di Cagliari, Folk Pilar Villamassargia, Folk Città di Dolianova, Sa Scabizzara di Capoterra, Folk Santa Lucia Assemini, Folk Amigus San Sperate, Folk San Pietro Assemini, Folk Città di Villacidro, Folk Froris de Beranu di Quartu Sant’Elena, Folk Fluminimajor, Folk San Cristoforo di Villasalto, Trio Ethnico Sonus de Campidanu e Cavalieri Asseminesi.

Alle ore 21:00 prenderà il via lo spettacolo internazionale “Is Pariglias” con i gruppi esteri e quelli della Sardegna.

A chiudere il festival sarà un grande “Ballu Tundu”, aperto a tutti i gruppi sardi e al pubblico, per condividere insieme il ballo della tradizione popolare isolana.

La serata si concluderà con uno spettacolo di fuochi artificiali, oltre alle dirette su Radio Sintony e Sardegna Live.

Domenica 26 luglio, l'evento si sposterà a Perdasdefogu.

Alle 19:30 è in programma la sfilata con animazione del 50° Festival Internazionale del Folklore “Is Pariglias”, seguita dallo spettacolo internazionale con balli, musiche e canti dei gruppi provenienti da Perù, Polonia e Kazakistan, insieme all’Associazione Culturale Città di Assemini e al Gruppo Folk Foghesu MEI.

Eventi collaterali

Dal 22 al 27 luglio sarà inoltre attivo lo Spazio Tenda e MEI, allestito in via Sa Serra ad Assemini, con iniziative collaterali che accompagneranno il pubblico per tutta la durata della manifestazione.

Il cinquantesimo anniversario di “Is Pariglias” si conferma così un appuntamento di grande richiamo, capace di valorizzare il patrimonio culturale della Sardegna e, allo stesso tempo, creare un ponte tra le tradizioni dell’Isola e quelle di numerosi Paesi del mondo.