Non si placano gli incendi in Sardegna: dopo il vasto incendio di interfaccia che ha devastato le campagne di Portoscuso che ha costretto anche l'evacuazione di una famiglia di tre persone, il Corpo Forestale è intervenuto, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, su un incendio nelle campagne di San Giovanni Suergiu in località "Macquarba".

Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sant'Antioco.

Con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Bosa e Alà dei Sardi, il Corpo Forestale è intervenuto anche per fronteggiare un incendio nel Sassarese, nelle campagne di Cargeghe, in località "Riu de Montes".

Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Sassari.