Gli incendi che stanno flagellando il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna hanno costretto finora all’evacuazione di oltre 220mila persone. La situazione più critica si registra nella regione francese di Bordeaux, dove nelle ultime ore più di 60mila residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni.

L’avanzata dei roghi ha spinto il governo spagnolo a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, mentre in Francia le autorità hanno disposto evacuazioni su larga scala via terra e via mare nelle aree maggiormente minacciate dalle fiamme.

Tra le zone interessate c’è anche la penisola di Cap Ferret, nel sud-ovest della Francia, dove è stata ordinata un’evacuazione “villaggio per villaggio” per consentire ai residenti di mettersi in salvo in modo ordinato e garantire le operazioni dei soccorritori.

Le squadre antincendio continuano a lavorare senza sosta per contenere i numerosi fronti di fuoco, alimentati dalle alte temperature e dal vento, mentre le autorità invitano la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza.