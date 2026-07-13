Dopo il primo appuntamento dello scorso 27 giugno, prosegue “Un dono a chi dona”, il progetto promosso dall’Avis Provinciale Sassari, in collaborazione con Sardegna for You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna, nato per offrire ai donatori un percorso gratuito di prevenzione e tutela della salute.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 18 luglio, nella sede provinciale dell’Avis di Sassari (S.V. Taniga – San Giacomo Medas – Loc. San Camillo), dove saranno effettuati tre screening specialistici gratuiti riservati ai donatori: tiroideo, pneumologico e dermatologico con controllo dei nei.

Il progetto, avviato lo scorso 27 giugno, prevede circa 1.000 screening gratuiti che, nel corso dei prossimi mesi, coinvolgeranno le 36 sedi comunali dell’Avis Provinciale di Sassari, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e offrire un riconoscimento concreto a chi sceglie di donare il sangue.

Per partecipare è necessario rivolgersi alla propria Avis comunale, che raccoglie le prenotazioni, fino a esaurimento posti disponibili.

“Un dono a chi dona” nasce con un obiettivo preciso: prendersi cura della salute dei donatori, affiancando alla cultura della donazione quella della prevenzione, attraverso visite specialistiche gratuite.

“Questa iniziativa rappresenta per noi un modo concreto per ringraziare chi sceglie di donare il sangue - spiega Antonio Dettori, il presidente dell’Avis Provinciale di Sassari -, offrendo servizi di prevenzione che permettono di monitorare il proprio stato di salute e favorire la diagnosi precoce di eventuali patologie”.

--