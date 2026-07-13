Due famiglie distrutte dal dolore, due comunità sotto choc e una domenica d'estate trasformata in tragedia. Sono Carlo Cecconi, 46 anni, di Cagliari, e Mirko Sanna, 38 anni, di Capoterra, le vittime del drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo la Strada Provinciale 2, all'altezza del chilometro 18, nel territorio di Uta.

I due viaggiavano insieme a bordo di una Fiat 500 quando, per cause ancora in corso di accertamento, l'auto si è scontrata frontalmente con una Jeep proveniente dalla direzione opposta. L'impatto è stato devastante: per Carlo e Mirko non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato ogni possibile intervento, ma entrambi sono morti sul luogo dell'incidente.

La violenza dello schianto ha richiesto un imponente dispiegamento di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, il personale del 118 con diverse ambulanze e l'elisoccorso. I pompieri, insieme agli operatori sanitari, hanno lavorato per estrarre dalle lamiere i feriti rimasti intrappolati nelle vetture.

A bordo della Jeep viaggiavano tre persone, tra cui un minorenne, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, anche con il supporto dell'elisoccorso. Le loro condizioni sono state giudicate serie.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica del frontale e ad accertarne le cause. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi incidentati, la Strada Provinciale 2 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.