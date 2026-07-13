Si è conclusa in tragedia una mattinata trascorsa al mare al Lido di Platamona, nel territorio di Sassari. Un uomo di 78 anni, residente a Ossi, è morto dopo essere annegato nelle acque della località balneare.

Il malcapitato si trovava in spiaggia insieme alla figlia, che ha immediatamente lanciato l'allarme contattando il 118. La centrale operativa di Sassari ha disposto l'invio dell'ambulanza di base di Platamona e dell'elisoccorso decollato da Alghero.

Una volta raggiunto il luogo dell'emergenza, il medico dell'équipe dell'elisoccorso ha tentato a lungo di rianimare il 78enne, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Per l'uomo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.