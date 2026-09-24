Due nuove moto d'acqua Yamaha FX‑HO, allestite per le attività operative in mare sono state consegnate oggi alla Polizia di Cagliari. Le due moto fanno parte delle venti fornite alla polizia di Stato e assegnate in diverse città.

"Sono moto versatili che consentono interventi rapidi nel pattugliamento e nel soccorso - spiegano dalla Questura - sono caratterizzate da equilibrio tra potenza, peso e maneggevolezza, caratteristiche fondamentali per interventi rapidi e operazioni in mare aperto". Yamaha ha sviluppato un allestimento su misura per la polizia, intervenendo sulle dotazioni operative, sulla sicurezza e sulla funzionalità del mezzo.

La consegna delle moto si è svolta alla presenza della questora Rosanna Lavezzaro, del country manager di Yamaha Motor Europe N.V. Filiale Italia, Andrea Colombi e del direttore dell'Autocentro della polizia di Stato di Cagliari, Fiore Musto.