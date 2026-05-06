Una visione condivisa della promozione delle infrastrutture a beneficio della comunità sarda che deve avere più opportunità di muoversi al di fuori dell’Isola e dell’incremento dei flussi turistici, passando per il superamento del modello stagionale basato esclusivamente sul prodotto balneare, promuovendo un’offerta turistica integrata attiva 12 mesi l’anno. È il senso dell’accordo siglato oggi a Porta Terra tra Comune di Alghero, Sogeaal, Camera di Commercio di Sassari, Confcommercio Nord Sardegna. Alghero è il fulcro di un nuovo tracciato ambizioso delineato con il Protocollo per la destagionalizzazione turistica “Destinazione Sardegna Nord Ovest”.

“Il Patto – Orizzonte Riviera del Corallo / Alghero All Seasons” punta a rafforzare l’accessibilità e i collegamenti turistici nei periodi di bassa stagione, a promuovere l’allungamento della stagione turistica nell’area Nord Ovest della Sardegna, a valorizzare il ruolo dell’Aeroporto di Alghero quale infrastruttura strategica per l’accessibilità del territorio e per lo sviluppo del turismo durante tutto l’anno, a sostenere azioni coordinate di marketing territoriale e promozione internazionale, allo sviluppo di nuovi prodotti turistici fruibili durante tutto l’arco dell’anno, favorendo la collaborazione tra istituzioni pubbliche e sistema imprenditoriale locale. Il propulsore dell’accordo che vede per la prima volta insieme per un legame duraturo le istituzioni e le associazioni imprenditoriali per imprimere una svolta alla programmazione turistica di un intero territorio è l’istituzione di un fondo per la destagionalizzazione turistica.

Il propulsore finanziario del patto verrà alimentato con risorse delle parti firmatarie, ma l’accordo è aperto ad altri operatori ed Enti, per il finanziamento di iniziative e progetti volti a incrementare i flussi turistici nei mesi di media e bassa stagione. Il Comune di Alghero parteciperà al fondo attraverso una quota dell’Imposta di Soggiorno, contribuendo concretamente ad un progetto condiviso che vuole rafforzare i collegamenti aerei e la mobilità turistica, azioni di co-marketing con vettori aerei e operatori incoming, programmi di promozione e marketing, organizzazione di eventi e attrattive, attività di analisi, monitoraggio e sviluppo dell’offerta turistica destagionalizzata.

Il Patto promosso dal sistema delle imprese con capofila Confcommercio Nord Sardegna è stato sottoscritto dal Sindaco Raimondo Cacciotto, dal Presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, dall’Amministratore delegato della Sogeaal Silvio Pippobello, dal vicepresidente di Confcommercio Nord Sardegna Salvatore Brichetto e dal vicepresidente vicario Edoardo Oggianu.

“La destagionalizzazione dei flussi turistici rappresenta una priorità strategica per garantire continuità economica alle imprese, maggiore stabilità occupazionale e valorizzazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. Il lavoro dell’Amministrazione comunale è improntato a rafforzare tante opportunità da offrire nel mercato del turismo che consentono di attrarre visitatori anche in periodi distanti da quelli balneari. Oggi variamo una sinergia importante, un nuovo impulso, un accordo aperto ad altri enti e istituzioni dell’area vasta, per lavorare a una visione d’insieme che punta alla continuità e stabilità dei collegamenti aerei per lo sviluppo turistico del territorio” ha detto il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto.