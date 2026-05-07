Un’azione rapida, ricostruita grazie alle immagini di videosorveglianza, ha portato la Polizia di Stato a individuare due giovani ritenuti responsabili di un furto aggravato ai danni di un turista nel parcheggio della spiaggia del spiaggia del Lazzaretto, nel territorio di Alghero.

L’episodio è stato ricostruito dagli agenti del Commissariato di Alghero attraverso un’attenta attività investigativa che ha permesso di fare luce sul colpo messo a segno ai danni di un’auto in sosta. Il turista, ignaro di quanto stava accadendo, aveva parcheggiato il veicolo nell’area antistante la spiaggia quando i due avrebbero agito, forzando l’auto e impossessandosi di due zaini contenenti abbigliamento e dispositivi elettronici per un valore complessivo di circa 1.350 euro.

Dalla visione dei filmati e dalle successive verifiche, gli investigatori avrebbero accertato che i due erano arrivati sul posto a bordo di una station wagon. Dopo una fase di perlustrazione dell’area avrebbero individuato l’auto da colpire e atteso il momento più favorevole per entrare in azione. Per forzare la portiera lato conducente sarebbe stata utilizzata una forbice da elettricista con manici rossi.

Una volta sottratti gli zaini dall’abitacolo, i due si sarebbero allontanati rapidamente facendo perdere le proprie tracce in direzione di Alghero. Le successive attività di indagine hanno consentito di identificare entrambi i presunti autori del furto: il conducente del veicolo risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, mentre anche il secondo soggetto avrebbe analoghi precedenti di polizia. Inoltre, i due erano già stati denunciati in passato per un episodio simile avvenuto sempre nel territorio comunale di Alghero.

Per i fatti accertati, entrambi sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso. È inoltre in fase di valutazione da parte del Questore della Provincia di Sassari l’eventuale emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Alghero.