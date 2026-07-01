Doppia allerta in Sardegna, dove è stato confermato per la giornata di domani, giovedì 2 luglio 2026, un codice giallo per rischio incendi che interessa diverse aree dell’Isola. Il bollettino odierno della Protezione civile regionale segnala una pericolosità media e un livello operativo di “attenzione”.

Secondo quanto indicato, le condizioni ambientali possono favorire l’innesco di focolai che, se tempestivamente affrontati, possono essere contrastati con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrate dall’impiego di mezzi aerei regionali.

Parallelamente, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico per temporali, con Criticità Ordinaria (Allerta Gialla), in vigore dalle ore 12 alle 21 di domani. L’allerta riguarda varie zone della Sardegna, con possibili fenomeni temporaleschi intensi e conseguenti criticità locali.

Le misure nel territorio di Cagliari

Nel dettaglio, per il territorio comunale di Cagliari il Servizio di Protezione Civile ha attivato le misure di prevenzione rivolte in particolare alla Municipalità di Pirri, al fine di ridurre i rischi per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è opportuno evitare di parcheggiare nelle seguenti vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Le auto eventualmente parcheggiate nelle strade indicate potranno essere spostate presso il parcheggio della piscina di Piscina Terramaini in via Pisano.

Raccomandazioni alla popolazione

In caso di fenomeni temporaleschi, i cittadini sono invitati a rispettare alcune misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; non uscire di casa; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati

Le autorità regionali raccomandano la massima prudenza per tutta la durata dell’allerta e invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali della Protezione civile.