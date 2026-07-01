Un imprenditore è stato denunciato a Cagliari dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, al termine di un’articolata attività ispettiva finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il controllo, effettuato all’interno di un ristorante situato in un viale centrale di Cagliari, ha portato all’accertamento di alcune presunte irregolarità nella gestione del personale. Secondo quanto ricostruito dai militari specializzati, l’amministratore unico della società avrebbe omesso di garantire ai dipendenti una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in violazione delle disposizioni vigenti.

Al termine degli accertamenti sono state inoltre contestate sanzioni amministrative ed elevate ammende per un importo complessivo superiore a 1.850 euro.

L’operazione rientra nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolti quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, impegnata, attraverso i propri reparti specializzati, nel monitoraggio della regolarità delle attività commerciali e nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.