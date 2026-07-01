Ennesima giornata infernale in Sardegna sul fronte incendi: il Corpo Forestale è intervenuto oggi, mercoledì 1à luglio 2026, su un rogo divampato nelle campagne del Comune di Noragugume, in località “Baccarzos”, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bolotana, che ha gestito le attività a terra e il coordinamento con i mezzi aerei impegnati sul rogo.

Gli operatori hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e impedire l’estensione dell’incendio nelle aree circostanti. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Per fronteggiare l'incendio, il Corpo Forestale è intervenuto con ulteriori tre elicotteri, decollati rispettivamente dalle basi elicotteristiche di Bosa, Anela e Fenosu con il Superpuma.

Incendio, nello stesso pomeriggio di oggi, 1° luglio 2026, anche a Iglesias, in località "C. Cane".