Inizia oggi, mercoledì 1° luglio 2026, un processo significativo di riorganizzazione e semplificazione dei servizi sanitari presso il Presidio Ospedaliero San Francesco a Nuoro: la nuova Piattaforma Ambulatoriale Chirurgica è ora operativa, con l'obiettivo di centralizzare e ottimizzare l'assistenza offerta. Le attività di Senologia chirurgica e Urologia sono già in corso, preparando il terreno per l'integrazione progressiva di tutte le altre specialità chirurgiche.

Questo sviluppo segna la conclusione di un percorso avviato nell'aprile del 2024 con l'apertura della Piattaforma Ambulatoriale di Area Medica. Oggi, il Direttore Generale ha inaugurato la restante parte del sotto-piano dedicata alla Piattaforma Ambulatoriale dell'Area Chirurgica, definendola come un punto di accesso unificato a una vasta gamma di servizi diagnostici e specialistici. L'obiettivo principale è garantire equità, trasparenza e semplificazione nell'accesso alle cure, mettendo i pazienti al centro del percorso di assistenza in un ambiente accogliente e sicuro, ottimizzando gli spazi ospedalieri.

La Piattaforma Ambulatoriale Ospedaliera fa parte della Struttura Complessa Qualità, Governo Clinico e Gestione dei Processi Clinici e Logistici, guidata da Gianluca Doa. Gli ambulatori di Senologia chirurgica e Urologia sono già attivi, in attesa dell'inaugurazione dell'Ambulatorio di Impianto e Gestione degli Accessi Periferici, che si occuperà dei pazienti necessitanti di posizionamento di PICC. L'offerta sarà completata con l'apertura di tutti gli ambulatori chirurgici dedicati.

L'accesso alle visite specialistiche e alle prestazioni terapeutiche della Piattaforma richiede l'impegnativa del medico curante o dello specialista. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sistema CUP online, tramite telefono o di persona presso gli sportelli fisici del CUP o in farmacie abilitate.

Con l'implementazione della Piattaforma Ambulatoriale, l'Ospedale San Francesco compie un passo importante verso una sanità più accessibile, riducendo i tempi interni e migliorando i percorsi clinico-assistenziali.