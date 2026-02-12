Il Maestrale soffia con violenza su Alghero e lascia segni evidenti sul territorio. Le forti raffiche da ovest, fino a burrasca, hanno provocato la caduta di diversi alberi, con pini di grandi dimensioni completamente sradicati.

In alcune zone i tronchi sono finiti sui marciapiedi e in parte sulla carreggiata, invadendo le strade e rendendo necessario l’intervento immediato per la messa in sicurezza. Le immagini mostrano apparati radicali completamente sollevati dal terreno, reso instabile dalle piogge persistenti degli ultimi giorni.

Le criticità maggiori si registrano nelle aree alberate e lungo i tratti esposti al vento, dove si sono verificati cedimenti improvvisi. Le squadre sono al lavoro per la rimozione degli alberi e la delimitazione delle zone interessate.

Restano in vigore le ordinanze sindacali che dispongono la chiusura del Cimitero e dei parchi cittadini Tarragona, Rafael Caria, Giardini Giuseppe Manno e Caragol, oltre al divieto di accesso a tutte le altre aree verdi e pinetate di Alghero e Fertilia.

Vige inoltre il divieto di stazionamento nelle aree alberate, sui litorali, sui moli e nelle zone soggette a mareggiate.

L’invito del Comune alla cittadinanza è alla massima prudenza: limitare gli spostamenti non necessari e mettere in sicurezza oggetti presenti su balconi e terrazzi. Le raffiche continueranno nelle prossime ore, con un progressivo attenuamento atteso in serata.

Viale Burruni

Parco Lepanto