Momenti di paura a Bultei, dove il muro di delimitazione del piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Santa Margherita è crollato.

L'incidente, causato forse dal maltempo che sta investendo la Sardegna in queste ore, è avvenuto questa mattina.

Una massa di terra e detriti si è abbattuta sul piazzale della chiesa travolgendo un'auto parcheggiata proprio a ridosso del muro, che è rimasta completamente sepolta. Un'altra vettura è stata sfiorata dal crollo di una pesante ringhiera. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco per liberare la piazza ed estrarre l'auto coinvolta.

Il crollo in piazza
Le auto coinvolte
Bultei, crollo in piazza
La situazione dopo il crollo
Bultei, crolla il muro antistante la chiesa