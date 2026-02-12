Momenti di paura a Bultei, dove il muro di delimitazione del piazzale antistante la chiesa parrocchiale di Santa Margherita è crollato.

L'incidente, causato forse dal maltempo che sta investendo la Sardegna in queste ore, è avvenuto questa mattina.

Una massa di terra e detriti si è abbattuta sul piazzale della chiesa travolgendo un'auto parcheggiata proprio a ridosso del muro, che è rimasta completamente sepolta. Un'altra vettura è stata sfiorata dal crollo di una pesante ringhiera. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco per liberare la piazza ed estrarre l'auto coinvolta.