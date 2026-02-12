Paura ma nessun ferito questa mattina a Gesico, dove un improvviso smottamento del terreno ha provocato il cedimento di un tratto della principale via d’accesso al paese. Una parte della carreggiata ha ceduto formando una profonda voragine e rendendo immediatamente impraticabile il tratto interessato.

Il cedimento si è verificato in prossimità dell’ingresso del centro abitato. Fortunatamente, al momento del crollo non transitavano veicoli e non si registrano persone coinvolte né ulteriori danni.

I carabinieri della Stazione locale sono intervenuti nell’immediatezza, delimitando l’area e interdicendo la circolazione. I militari hanno riscontrato un danno strutturale significativo al manto stradale, con il rischio di ulteriori cedimenti.

L’accesso al paese è ora possibile esclusivamente dalla direttrice nord, attraverso la strada che collega Gesico al vicino comune di Mandas. Sul posto prosegue il monitoraggio in attesa dell’arrivo dei tecnici e del personale addetto alla manutenzione, chiamati a valutare l’entità del dissesto e a programmare gli interventi di ripristino.

La situazione resta sotto controllo, mentre si attendono accertamenti per chiarire le cause dello smottamento.