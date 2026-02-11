La Polizia di Stato ha commemorato Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, con una cerimonia solenne che si è svolta ieri, 10 febbraio, nella sede della Questura di Sassari.

Palatucci fu deportato nel campo di concentramento di Dachau, dove morì di stenti dopo aver sottratto alla deportazione oltre 500 ebrei, evitando il loro trasferimento nei campi di sterminio. La sua figura resta simbolo di coraggio e senso dello Stato.

Alla commemorazione hanno partecipato il Questore e il Prefetto di Sassari, il Vice Sindaco, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e un rappresentante del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, oltre ai dirigenti e al personale della Questura.

La cerimonia è stata arricchita da un momento di preghiera officiato da un parroco della diocesi cittadina e si è conclusa con la deposizione di una corona di fiori davanti alla targa dedicata a Giovanni Palatucci. Un gesto di memoria e riconoscenza per il sacrificio e l’alto esempio morale del poliziotto italiano, vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

L’iniziativa ha offerto un’occasione di raccoglimento e riflessione sui valori di giustizia, coraggio e umanità che hanno caratterizzato l’operato di Palatucci e che continuano a rappresentare un punto di riferimento per le Istituzioni.