Controlli straordinari ad Alghero da parte dei Carabinieri della Compagnia locale, che negli ultimi giorni hanno rafforzato la presenza sul territorio con l’obiettivo di prevenire reati e assicurare maggiori condizioni di sicurezza.

Nel corso dei servizi sono stati istituiti numerosi posti di blocco, con il supporto anche dei militari delle Stazioni dei comuni vicini. Complessivamente sono state identificate 125 persone e verificati 73 veicoli. Dieci le sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada: tra queste, un giovane fermato alla guida di un ciclomotore privo di targa e due automobilisti multati per manovre di inversione e sorpassi ritenuti pericolosi per la circolazione.

Sul fronte investigativo, quattro ragazzi sono stati denunciati con l’accusa di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Le indagini sono scattate dopo il colpo messo a segno nella notte di martedì 10 febbraio in un bar-ristorante di via Lido: i quattro, dopo aver forzato l’ingresso, avrebbero portato via circa 40 euro in monete custoditi nella cassa e alcune bottiglie di birra.

Determinanti il sopralluogo e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno consentito di individuare i presunti responsabili e recuperare refurtiva e denaro, che saranno restituiti ai titolari. Gli accertamenti proseguono per chiarire nel dettaglio l’accaduto e verificare eventuali collegamenti con altri tentativi di furto registrati nella stessa notte. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.