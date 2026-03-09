PHOTO
ARST informa che da lunedì 9 marzo 2026, dalle ore 08:30, e fino al termine dei lavori, sarà attiva la parziale chiusura della rotatoria tra via Don Minzoni, via Azuni e via Calaresu, solo nella direzione Fertilia – Aeroporto.
A causa dell’intervento, alcune fermate degli autobus saranno temporaneamente sospese e sostituite da fermate alternative.
Servizio extraurbano
Fermate sospese (direzione Fertilia – Aeroporto):
Via Don Minzoni 21 (lato CONAD)
Via Don Minzoni 111
Fermate alternative:
Via Castelsardo – incrocio via De Giorgio
Via Europa 47
Servizio urbano
Linea ALFA – fermate sospese:
Via Don Minzoni 21 (lato CONAD)
Via Don Minzoni (Stazione ferroviaria)
Via Don Minzoni 111
Fermate alternative:
Via Castelsardo incrocio via De Giorgio
Via Castelsardo fronte civico 37
Via Europa 15/A
Via Europa 47
Linea AP – fermate sospese:
Via degli Orti 11
Via degli Orti fronte civico 84
Via Azuni 41
Via Don Minzoni (Stazione ferroviaria)
Via Don Minzoni 111
Fermate alternative:
Via Garibaldi (Guardia di Finanza)
Via Garibaldi 83 (Chiesa San Giovanni)
Via Castelsardo incrocio via De Giorgio
Via Castelsardo fronte civico 37
Via Europa 15/A
Via Europa 47
Linea AC – fermata sospesa:
Via Azuni 41
"Si invitano gli utenti del trasporto pubblico a utilizzare le fermate alternative indicate e a prestare attenzione alla segnaletica e agli avvisi presenti sul posto".