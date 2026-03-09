ARST informa che da lunedì 9 marzo 2026, dalle ore 08:30, e fino al termine dei lavori, sarà attiva la parziale chiusura della rotatoria tra via Don Minzoni, via Azuni e via Calaresu, solo nella direzione Fertilia – Aeroporto.

A causa dell’intervento, alcune fermate degli autobus saranno temporaneamente sospese e sostituite da fermate alternative.

Servizio extraurbano

Fermate sospese (direzione Fertilia – Aeroporto):

Via Don Minzoni 21 (lato CONAD)

Via Don Minzoni 111

Fermate alternative:

Via Castelsardo – incrocio via De Giorgio

Via Europa 47

Servizio urbano

Linea ALFA – fermate sospese:

Via Don Minzoni 21 (lato CONAD)

Via Don Minzoni (Stazione ferroviaria)

Via Don Minzoni 111

Fermate alternative:

Via Castelsardo incrocio via De Giorgio

Via Castelsardo fronte civico 37

Via Europa 15/A

Via Europa 47

Linea AP – fermate sospese:

Via degli Orti 11

Via degli Orti fronte civico 84

Via Azuni 41

Via Don Minzoni (Stazione ferroviaria)

Via Don Minzoni 111

Fermate alternative:

Via Garibaldi (Guardia di Finanza)

Via Garibaldi 83 (Chiesa San Giovanni)

Via Castelsardo incrocio via De Giorgio

Via Castelsardo fronte civico 37

Via Europa 15/A

Via Europa 47

Linea AC – fermata sospesa:

Via Azuni 41

"Si invitano gli utenti del trasporto pubblico a utilizzare le fermate alternative indicate e a prestare attenzione alla segnaletica e agli avvisi presenti sul posto".